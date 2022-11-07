ГУР: оккупанты собираются обстрелять Херсонскую область

Российские оккупанты в ближайшие дни могут обстрелять жилые районы Херсонской области и обвинить в этом ВСУ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своем сайте.

По данным ГУР, жители временно захваченных районов Херсонской области, которые пользуются российскими операторами, получают сообщения о якобы намерениях командования ВСУ «совершить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры». Оккупанты призывают жителей «эвакуироваться» на левый берег.

"В ближайшие дни есть высокая вероятность провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Ожидается продление действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег" , — рассказали в украинской разведке.

В ГУР добавили, что через Каховскую ГЭС трое суток проходят колонны российской военной техники со стороны пгт Козацкое в направлении села Цукуры. В грузовых и гражданских машинах оккупанты вывозят на левый берег Днепра награбленное имущество, в частности, бытовую технику и пластиковые стеклопакеты.

На правом берегу россияне занимаются массовым мародерством. В Бериславском районе они грабят дома местных жителей, магазины и склады. С Бериславской подстанции районной электросети оккупанты украли оборудование, приборы, машины и ремонтные материалы. В пгт Любимовка российские военные грабят СТО и автопарки, угоняют практически все транспортные средства — от автобусов до легковых машин. В Ольговке и Токаревке армия страны-террориста подорвала вышки мобильной связи украинских операторов.

"Вдоль устья Днепра проводится рекогносцировка [разведка] местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов" , — также сообщили в ГУР.

Ранее глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты в Херсонской области продолжают перемещать личный состав и укреплять левый берег Днепра, а также готовят информационное пространство к так называемым жестам доброй воли.

Она также рассказывала, что оккупанты запугивают жителей области подрывом дамбы Каховской ГЭС, чтобы заставить их уехать.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.