Путин утверждает, что около 50 тысяч мобилизованных участвуют в боях в Украине

Президент России Владимир Путин утверждает, что около 50 тысяч мобилизованных жителей это страны участвуют в боях в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил на встрече с губернатором Тверской области

"У нас сейчас тысяч 50 (мобилизованных – "ДС") находятся в боевых подразделениях (на территории Украины – "ДС")" , — сказал он.

По словам Путина, всего на оккупированных территориях Украины сейчас находится до 80 тысяч мобилизованных военных, остальные – проходят обучение на полигонах.

Как сообщалось, в учебном центре Минобороны РФ в Елани Свердловской области в связи с отсутствием мест для мытья произошла вспышка педикулеза среди мобилизованных.

В Казани же более 15 мобилизованных покинули расположение воинской части, а во время передислокации двое покончили жизнь самоубийством.