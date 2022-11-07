Байден отреагировал на слухи о переговорах Салливана с россиянами по войне в Украине

Соединенные Штаты Америки действительно проводили переговоры с Россией на высшем уровне последние месяцы, но ключевым вопросом обсуждений были отношения между странами, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает журналист Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы оставляем за собой право говорить прямо на высшем уровне по вопросам, вызывающим беспокойство у Соединенных Штатов. Это произошло в течение последних нескольких месяцев. Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией" , - заявил президент.

Напомним, ранее в The Wall Street Journal сообщали, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан последние месяцы ведет переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

При этом целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.