Зеленский объяснил "национализацию" пяти компаний

Президент Владимир Зеленский рассказал о переходе в собственность государства активов АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" и добавил, что в будущем подобные решения могут повториться, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Сегодня было объявлено решение по некоторым украинским предприятиям. Это решение продиктовано военной необходимостью и было провозглашено на Ставке Верховного главнокомандующего.

Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени.

Некоторые из них почти не работали - теперь будут работать все на оборону.

Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работы на восстановление нашей инфраструктуры - комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления.

Я не исключаю других подобных решений".

Напомним:

НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".

Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.