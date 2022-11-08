Госдеп США: Кремль продолжает эскалацию войны в Украине

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают позицию Украины в том, что Россия против мирных переговоров в соответствии с принципами Устава ООН и международного права и дальше прибегает к эскалации войны в Украине, сообщает Украинская правда.

"Мы верим, так же как и украинцы, в установление мира.

Установление мира, которое будет уважать принципы Устава ООН относительно территориальной целостности и суверенитета, которое обеспечило бы способность для Украины защищать свое будущее, которое обеспечило бы восстановление и отстройку Украины, а также привлечение к ответственности России за нападение на Украину и совершение военных преступлений" , - заявил представитель Госдепа.

Прайс напомнил, что Президент Украины лично говорил о готовности к переговорам на таких принципах.

По его словам, если Россия хочет такого диалога, она должна остановить обстрелы и запуски ракет, прекратить свои атаки и убийства украинских гражданских лиц и уничтожение инфраструктуры.

"Но, конечно же, Кремль делает все наоборот - он продолжает прибегать к эскалации этой войны вместо того, чтобы продемонстрировать сигнал, что он готов и открыт к переговорам" , - подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс также отметил, что и США, и НАТО, и Европейский Союз продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины".