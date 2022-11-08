Трамп анонсировал "очень большое заявление"

Дональд Трамп сообщил, что 15 ноября сделает "очень большое заявление". Вероятно, он снова вступит в президентскую гонку 2024 года, сообщает Новое время.

Трамп, так и не признавший своего проигрыша по переизбранию президентом в 2020 году, в течение нескольких месяцев намекал, что он готов снова вступить в борьбу.

"Чтобы не отвлекать внимание от завтрашних очень важных, даже критически важных выборов... Я собираюсь сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида" , - сказал он в Огайо.

Как отмечает AFP, это заявление было наиболее близким к подтверждению намерения республиканца баллотироваться на пост президента, учитывая его сообщение на прошлой неделе о том, что он "очень, очень, очень вероятно, сделает это снова".