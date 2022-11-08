Генштаб: Потери врага перевалили за 77 тысяч мертвых солдат

Генштаб: Потери врага перевалили за 77 тысяч мертвых солдат
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генштаба, Вооруженные силы ликвидировали еще 710 российских оккупантов за сутки, в целом потери оккупантов пока составляют 77170 мертвых захватчиков.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составили

  • личного состава - около 77 170 (+710) человек ликвидировано,
  • танков - 2786 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 5654 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 1791 (+9) ед,
  • РСЗО - 391 (+0) ед,
  • средств ПВО - 203 (+1) ед,
  • самолетов - 278 (+1) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1476 (+4) ед,
  • крылатых ракет - 399 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4216 (+17) ед,
  • специальной техники - 159 (+2)ед.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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