Генштаб: Потери врага перевалили за 77 тысяч мертвых солдат
По данным Генштаба, Вооруженные силы ликвидировали еще 710 российских оккупантов за сутки, в целом потери оккупантов пока составляют 77170 мертвых захватчиков.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составили
- личного состава - около 77 170 (+710) человек ликвидировано,
- танков - 2786 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 5654 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 1791 (+9) ед,
- РСЗО - 391 (+0) ед,
- средств ПВО - 203 (+1) ед,
- самолетов - 278 (+1) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1476 (+4) ед,
- крылатых ракет - 399 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4216 (+17) ед,
- специальной техники - 159 (+2)ед.
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.