Британия и США подготовили крупную газовую сделку

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится объявить о заключении крупного газового соглашения с Соединенными Штатами, сообщает Экономическая правда.

Готовность Британии импортировать больше ископаемого топлива, одновременно призывая к действиям по борьбе с изменением климата, вероятно, будет раскритикована лейбористами, но в настоящее время рассматривается как необходимое условие для обеспечения энергетической безопасности страны.

Соглашение, вероятно, будет приветствоваться высокопоставленными консерваторами, которые выразили обеспокоенность тем, что стремление к нулевым выбросам было поставлено в приоритет над растущими счетами за энергию для домохозяйств и налогоплательщиков.

Великобритания ведет активные переговоры со странами мира по решению энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину.

Соглашение начали готовить еще при премьерстве Лиз Трасс, которая лично обсуждала детали с президентом США Джо Байденом.

На Даунинг-стрит надеялись объявить о подписании соглашения 21 октября, но этот план был отменен из-за решения Трасс подать в отставку.

Соглашение продолжает разрабатываться британскими официальными лицами в Вашингтоне под руководством Сунака, и его объявление ожидается в течение следующей недели-двух, хотя дата еще не определена.