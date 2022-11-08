Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который состоится на Бали в Индонезии, но скорее всего в онлайн-формате, сообщает Суспільне.

По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.

"В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу" , - заявил пресс-секретарь президента.

При этом Никифоров уточнил, что Зеленский точно будет участвовать в саммите, но скорее всего это будет онлайн-формат.