WP: Республиканцам нужно пять мест для большинства в Палате представителей

Бурная избирательная кампания в США, в ходе которой кандидаты спорили на тему инфляции, абортов, преступности и других острых проблем, близится к своему завершению. Республиканцы выступают с последними призывами, чтобы установить контроль над Конгрессом, а демократы нервно пытаются уклониться от большого поражения. Об этом, со ссылкой на Washington Post, сообщает Зеркало недели.

В обеих партиях признают, что у республиканцев есть сильная позиция, чтобы стать большинством в Палате представителей. Для этого им нужно завоевать всего пять мест. Судьба же Сената, где места поделены поровну, а также битва за губернаторские должности более неопределенны. Обе партии изо всех сил соревнуются за каждый голос американцев.

В понедельник вечером президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп встали на путь борьбы, поскольку оба готовятся к реваншу в 2024 году. Во время предвыборной кампании президент США сосредоточил свое внимание на «синих» штатах, где наиболее популярны демократы. Потому что его рейтинг довольно низок в штатах, которые могут изменить свою партийную приверженность. В понедельник Байден продолжил тренд, приехав в Мэриленд. В свою очередь, Трамп прибыл в Огайо, где он поддержал кандидатуру Джеймса Венса, претендующего на место в Сенате. 45-й президент США также раскритиковал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, объявил список обид и пообещал в ближайшее время «сделать очень большое объявление».

В своих последних обращениях кандидаты обращались в основном к темам, которые они отмечали во время предвыборной кампании. Демократы выставляли своих республиканских оппонентов экстремистами, подчеркивая их протест против права на аборт, а также лояльность к Трампу. Они также озвучили новые призывы не разрешить предыдущему президенту и его союзникам исказить избирательный процесс, во время которого подсчет голосов может затянуться дольше.

«Они не просто пытаются лишить вас права голосовать, они также пытаются отобрать у вас право на то, чтобы ваш голос был учтен. Позвольте сказать вам кое-что, нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь» , – сказал Байден во время мероприятия в поддержку кандидатуры Веса Мура, борющегося за кресло губернатора Мэриленда.

Республиканцы критикуют демократов за высокие цены на топливо и другие товары, а также рост уровня преступности в некоторых регионах.

«Эта фундаментальная трансформация Америки – это коренное уничтожение страны. Мы это знаем. И именно поэтому мы идем голосовать на участки» , – сказал сенатор Рон Джонсон, пытающийся остаться в своей должности от штата Висконсин.

Его поддержала бывший посол США в ООН Никки Хейли, которая может стать кандидатом в президенты в 2024 году. Вместе они подчеркнули, что контроль демократов в Вашингтоне направил страну не в том направлении. В битве за Палату представителей многие демократы готовятся к тому, что республиканцы станут большинством. Лидер республиканского меньшинства в нижней палате Конгресса Кевин МакКарти надеется заменить Нэнси Пелоси, если Республиканская партия получит большинство мест. В понедельник вечером он написал в Twitter, что демократы заплатят политическую цену за ограничения, введенные из-за COVID-19.

Тем временем Демократическая партия пытается защитить своих наиболее уязвимых членов. Бывший президент Билл Клинтон посетил южный Техас, чтобы поддержать члена Палаты представителей Генри Куэльяра в приграничном городе Ларедо. После этого он принял участие в митинге в поддержку кандидата от Демократической партии в 15-м конгрессовом округе Мишель Вальехо. В Ларедо Клинтон предостерег толпу, что в случае, если республиканцы возьмут под контроль Палату представителей, они могут поставить крест на программах медицинской помощи и социальной защиты, а также отменить закон «О доступном медицинском уходе».