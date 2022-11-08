Украина может избежать печати денег в 2023 году – НБУ

Дефицит госбюджета в 2023 году можно покрыть без запуска печатного станка, соответственно, без эмиссионного увеличения денежной массы. Об этом в ходе пресс-брифинга﻿ заявил назначенный месяц назад новый глава НБУ Андрей Пышный.

"Пока я оптимистичен относительно возможности неэмиссионного финансирования дефицита госбюджета в 2023 году" , - подчеркнул он.

Пышный отметил, что Нацбанк проводит углубленный анализ всех неэмиссионных решений по финансированию дефицита и не вступающих в конфликт с объявленной НБУ концепцией монетарной политики.

В частности, по его словам, Национальный банк Украины надеется оживить внутренний рынок облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и, соответственно, активизировать инвесторов.

"Мы думаем совместно, как сделать внутренний долговой рынок более привлекательным, комфортным и более эффективным для государства, и надеюсь, что в ближайшее время вы сможете все оценить результаты и увидите оживление на внутреннем рынке и активизацию инвесторов" , - подчеркнул глава НБУ.

В этом контексте Пышный намекнул, что уже удалось улучшить взаимодействие НБУ и Минфина.