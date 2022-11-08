Украина может избежать печати денег в 2023 году – НБУ
Дефицит госбюджета в 2023 году можно покрыть без запуска печатного станка, соответственно, без эмиссионного увеличения денежной массы. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил назначенный месяц назад новый глава НБУ Андрей Пышный.
"Пока я оптимистичен относительно возможности неэмиссионного финансирования дефицита госбюджета в 2023 году", - подчеркнул он.
Пышный отметил, что Нацбанк проводит углубленный анализ всех неэмиссионных решений по финансированию дефицита и не вступающих в конфликт с объявленной НБУ концепцией монетарной политики.
В частности, по его словам, Национальный банк Украины надеется оживить внутренний рынок облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и, соответственно, активизировать инвесторов.
"Мы думаем совместно, как сделать внутренний долговой рынок более привлекательным, комфортным и более эффективным для государства, и надеюсь, что в ближайшее время вы сможете все оценить результаты и увидите оживление на внутреннем рынке и активизацию инвесторов", - подчеркнул глава НБУ.
В этом контексте Пышный намекнул, что уже удалось улучшить взаимодействие НБУ и Минфина.
"Есть отзыв о наших инициативах со стороны Министерства финансов… Мы стали внимательнее слушать друг друга", – сказал он.