FT: Чего ждать Украине и американцам от победы республиканцев

Если результаты опросов верны, Республиканская партия в шаге от контроля, по крайней мере, над одной из палат Конгресса после сегодняшних среднесрочных выборов. Так что в Вашингтоне появится «разделенное правительство». Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Внепартийные прогнозы говорят, что республиканцы сформируют большинство в Палате представителей. А то, кто будет контролировать Сенат, скорее всего, будет зависеть от ключевых голосований в нескольких штатах, таких как Пенсильвания, Джордия и Невада.

Президент США вправе налагать вето на законодательные инициативы республиканцев. Но, несмотря на это, потенциальные изменения поднимают вопрос о том, как появление республиканской Палаты представителей повлияет на следующие два года президентства Джо Байдена. Кевин МакКарти, который, скорее всего, станет следующим спикером нижней палаты Конгресса в случае победы Республиканской партии на выборах, намекал в течение последних недель, чего следует ожидать.

МакКарти допустил, что он может использовать ограничение государственных заимствований, которое еще называют «долговым потолком», в качестве рычага для продвижения политических приоритетов республиканцев, включая значительное сокращение расходов.

«Нельзя просто дальше продолжать тратить и увеличивать долг. Наступает момент, когда нужно сказать: хорошо, мы дадим вам больше денег, но вы должны изменить свое поведение. Мы не собираемся просто повышать кредитный предел, верно? Может, стоит серьезно сесть, поговорить и выяснить, где мы можем сбросить немного лишнего?» – сказал МакКарти.

Financial Times объясняет, что «долговой потолок» устанавливает предел заимствований для Минфина США, которые он может привлечь для оплаты правительственных расходов. Когда предел достигается, конгрессменам приходится либо повышать предел, либо возникает риск дефолта правительства США. Поэтому в руках республиканцев появляется важный козырь для продвижения своей фискальной повестки дня, которая, скорее всего, будет включать реформы прав, таких как социальная защита и медицинское обеспечение.

Сокращение помощи для Украины

МакКарти попал в заголовки по всему миру, когда во время интервью для Punchbowl News сказал, что американская помощь для Украины будет сокращена. В этом году республиканцы и демократы проявили редкую двухпартийную солидарность, приняв выделение десятков миллиардов долларов, чтобы поддержать Киев после начала вторжения России. Но МакКарти намекнул, что Республиканская партия вряд ли сохранит текущие темпы расходов.

«Думаю, люди будут сидеть в рецессии и не захотят подписывать не заполненные чеки для Украины. Они просто этого не сделают. А потом есть вещи, которые администрация Байдена не выполняет дома. Он ничего не делает с границей, и люди начинают это замечать. Украина важна, но в то же время она не может быть единственной, на что они обращают внимание. И незаполненных чеков быть не может» , – сказал МакКарти.

Financial Times цитирует главу парламентской фракции «Слуга Народа» Давида Арахамию, который сказал, что слова МакКарти его «шокировали».

«Несколькими неделями ранее наша делегация посетила США и встречалась с МакКарти. И нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в войне с Россией останется главным приоритетом, если они победят на выборах» , – сказал украинский политик.

Республиканцы начнут свои расследования

Пока демократы были большинством, комитеты Палаты представителей запустили ряд расследований. В частности, они создали комитет 6 января, расследующий причастность Дональда Трампа к атаке на Капитолий в 2021 году. Если республиканцы примут нижнюю палату Конгресса под контроль, этот комитет, скорее всего, будет распущен. Остальные же комитеты окажутся под управлением Республиканской партии.

Главы комитетов будут назначены в результате внутрипартийных выборов. Но есть признаки того, что возглавляющие их республиканцы собираются открыть несколько собственных расследований, которые будут касаться широкого спектра вопросов: от происхождения пандемии COVID-19 до выдачи Департаментом юстиции федерального ордера на обыски в имении Мар-а-Лаго Дональда Трампа и бизнес -активности сына действующего президента США Хантера Байдена. Республиканцев интересует, не поставил ли Байден-младший под удар национальную безопасность, имея деловые связи в Украине и Китае.

В то же время, несколько радикальных республиканцев, в том числе конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, призвали объявить импичмент Байдена, а также уволить генерального прокурора Меррика Герланда и министра внутренних дел Алехандро Майоркаса. МакКарти не поддержал такие призывы, сказав, что стране «не нравится, что импичмент используют по политическим мотивам».

Когда CNN на этой неделе спросили его о том, «на столе» ли импичмент Байдена , МакКарти ответил: «Знаете, что на столе? Ответственность». После этого он начал перечислять потенциальные вопросы, которые могут быть расследованы, включая вывод войск США из Афганистана.