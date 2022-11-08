ВСУ подорвали склад топлива российских оккупантов в Луганской области

Украинские военные подорвали склад с топливом российских оккупантов в Луганской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский состав горюче-смазочных материалов" , — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что запасы топлива оккупантов были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района. Оно находится между населенными пунктами Торское и Кременная.

На видео видно, что по складу было нанесено несколько ударов.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганщины. 5 октября глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганской области.

9 октября он сообщал, что защитники Украины полностью контролируют населенные пункты Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка и Стельмаховка Сватовского района Луганской области.

В эфире Радио НВ Гайдай говорил, что, по его мнению, для освобождения севера Луганской области ключевым является район Сватово.