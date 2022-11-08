Шмыгаль отрапортовал об успешном старте отопительного сезона

В Украине начался отопительный сезон и около 60% всех объектов в Украине уже подключены к теплу, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Отопительный сезон начался, несмотря на обстрелы, диверсии, кибератаки, которые совершает Россия. Около 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. Южные регионы подключают медленнее, но этот процесс там тоже начат. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%" , — уточнил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что подготовка к зиме продолжается.