Минобороны РФ: Шойгу проинспектировал командный пункт войск РФ в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт войск РФ в Украине и заслушал доклад генерала Сергея Суровикина, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресслужба Минобороны РФ.
Как утверждает Минобороны страны-агрессора, Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала Сергея Суровикина по текущей обстановке, выполнении боевых задач, характере действий военных Украины, а также по вопросам обеспечения мобилизированных.
Российские СМИ уточняют, что командный пункт расположен в так называемой "зоне проведения спецоперации".