Генштаб: россияне вывозят награбленное грузовиками через дамбу Каховской ГЭС

7 ноября, через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны Украины вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник нанес 3 ракетных и 10 авиационных ударов. От этого пострадали районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения авиационных ударов с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ободы, Павловка и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Двуречная, Казачья Лопань, Красное, Огирцево, Сосновка, Старица Харьковской области;

на КУпянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Вишневое, КУпянск, Крахмальное и Кисловка Харьковской области; Грековка, Мясожаровка, Макеевка и Невское на Луганщине и Лиман, Терны, Торское и Ямполовка Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищеевка, Майорск, Опытное, Северное, Раздоловка, Соледар, Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Новополье, Павловка, Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении - из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Варваровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Степное, Темировка, Успеновка, Чаривне Запорожской области.

На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Ставок Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области.

Враг продолжает прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях Херсонской области. Так, 7 ноября, через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, башен мобильной связи украинских операторов.

В районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование.

В Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта. В то же время захватчики отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.