В Укрэнерго рассказали о ситуации с электроснабжением

В НЭК "Укрэнерго" считают, что электроснабжение в стране можно возобновить через несколько дней, если не будет новых обстрелов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"Думаю, нам всем, потребителям, нужно еще претерпеть несколько дней при условии, что не будет новых обстрелов, для того чтобы произошли ощутимые облегчения с энергопотреблением, чтобы графики отключения были более комфортными. При отсутствии обстрелов (а это важное условие!) мы сможем улучшить энергоснабжение в Центральном и Северном регионах" , - сказал он.

Однако он не исключает блэкаут энергосистемы в случае, если обстрелы войсками агрессора продолжатся.

"Как местные власти, так и энергетики просто обязаны готовиться к любому сценарию, включая наиболее пессимистический - это блекаут. Насколько вероятен этот сценарий, зависит от интенсивности ракетных обстрелов, которые достаточно трудно спрогнозировать, но мы, энергетики, будем делать все , чтобы не допустить таких сценариев" , - заверил он.

Напомним, что Украина рассматривает все сценарии ухудшения ситуации со снабжением электроэнергией, включая полный блекаут. Но государство вырабатывает альтернативные варианты обеспечения тепло- и водоснабжения населения.

Также раньше мы рассказывали, как жителям Киева узнать, запланировано ли отключение света по их адресу.