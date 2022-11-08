Экс-главу Нацбанка Шевченко объявили в международный розыск

Бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции с заседания Высшего антикоррупционного суда, который заочно выбирает меру пресечения Шевченко.

По данным прокуроров САП, 20 сентября Шевченко уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Командировка завершилась через день, однако в Украину он не вернулся. Эксглава НБУ самостоятельно отправил себя в отпуск до 30 сентября, а затем продлил его до 7 октября.

4 октября Шевченко сообщил, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. 6 октября Шевченко сообщили о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц госбанка, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн грн.

После этого Шевченко сообщил, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он находится за границей на лечении.

По словам адвоката, Шевченко находится в Вене, где стал на консульский учет и арендовал жилье.

Адвокат также предоставил медицинское заключение частной австрийской клиники, датированное только 12 октября, хотя о пребывании на лечении Шевченко сообщал 6 октября.

"При этом в заключении не указан конкретный диагноз, и он не предусматривает госпитализацию. Там речь идет только о рекомендации врачей провести определенные диагностики, сдать анализы и воздержаться от поездок на большие расстояния" , — добавили в ЦПК.

САП утверждает, что Шевченко должен был вернуться в Украину, поскольку его бронирование как военнообязанное было снято автоматически с момента увольнения парламентом, а категорического запрета на дальние переезды у него нет, только рекомендации.

Отмечается, что 28 октября Шевченко был вызван на допрос в качестве подозреваемого. Поскольку он не пришел, НАБУ и САП объявили его в международный розыск. До этого он находился только в национальном розыске. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда.

Шевченко был назначен главой НБУ в июле 2020 года после того, как Яков Смолий внезапно ушел в отставку с этой должности, обвинив руководство страны в давлении на центробанк.

До назначения на должность главы НБУ Шевченко с 2015 года возглавлял государственный Укргазбанк, а в 2014 году он был первым заместителем председателя правления Украгазбанка.

По данным САП, руководство Укргазбанка с 2014 по 2020 год использовало для хищения средств информацию о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания. По данным следствия, средства госбанка на сумму более 206 млн грн были безосновательно перечислены 52 фиктивным агентам.