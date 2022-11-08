Маляр: ВСУ ежедневно отражают десятки атак на Донецком направлении
Украинские защитники не сдают ни одного сантиметра земли на Донецком направлении, несмотря на высокую активность российских войск, сообщает Новое время.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
"В эти дни эпицентром боевых действий остается Донецкое направление и Донецкая область. Там на сегодняшний день активность боевых действий чрезвычайно высока, потому что днем десятки атак осуществляет враг, и ВСУ, Силы обороны эти атаки отражают. По сути мы не сдаем ни одного сантиметра земли. Это показатель высокого мастерства Сил обороны, у врага большие потери, но, несмотря на это, они не оставляют своей задачи все-таки выйти на рубежи Донецкой области", — сказала Маляр.
По ее словам, на других направлениях тоже продолжаются боевые действия, но с несколько иной интенсивностью, на определенных направлениях ВСУ вытесняют врага.
Относительно ситуации на юге Маляр отметила, что враг пытается ввести украинских военных в заблуждение. В частности, фиксируются признаки того, что захватчики могут в перспективе оставить отдельные территории, но также они могут укрепиться на временно захваченных территориях.
По словам замминистра, у врага есть несколько планов и он ориентируется по ситуации.
"В ближайшее время главной целью оккупантов остается восток и намерение выйти на границы Донецкой области", — добавляет Маляр.