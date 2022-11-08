Подоляк: Путин не отказался от цели уничтожить Украину

Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что российский диктатор Владимир Путин не отказывается от цели уничтожить Украину. По его словам, Кремль рассматривает возможное прекращение огня, как способ усилиться на фронте, сообщает Новое время.

В интервью La Reppublica, которое публикует пресс-служба Офиса президента, Подоляк назвал возможное соглашение с Путиным «билетом в один конец в мир, где международное право больше не работает, где право определяет сила, а сила — это ядерное оружие».

«А зачем платить такую цену, если Путин не отказывается от цели уничтожить нас? Остановка огня для России — тактическая пауза для усиления. Стоит ли делать такой подарок Москве?» — говорит советник.

Отвечая на вопрос о том, продолжала бы Украина воевать, если бы западные страны отказали нам в новой военной помощи, Подоляк отметил, что у Украины нет выбора.

"Россия вторглась к нам с передвижными крематориями и полумиллионом мешков для трупов. Если мы перестанем защищаться, мы перестанем существовать. Буквально. Физически. Мы продолжим драться, даже если нам ударят ножом в спину" , — добавил он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.