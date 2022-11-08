У Зеленского посоветовали Кремлю не надеяться на выборы в США

Россия искренне верит в фантазии, что Украина может показаться "по звонку" из Вашингтона после выборов в США, сообщает Деловая столица.

Об этом в Twitter сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Проблема Кремля – в том, что он стал заложником собственной пропаганды и живет в мире фантазий. Они искренне верят, что Украина может сдаться "по звонку" из Белого дома и цепляются за выборы как за последнюю надежду. Встреча с реальностью будет болезненной. На международно признанных границах…" , – написал Подоляк.

Напомним, 3 ноября президент Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом, пообещавшим Украине поддержку в привлечении России к ответственности.