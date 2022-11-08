Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий
Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, передает РИА-Новости.
"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия – чтобы Украина проявила добрую волю", — сказал Руденко.
В Сети же обратили внимание, что Россия отказалась от ультиматумов. Так, журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook акцентировал внимание на то, что Москва больше ничего не говорит о "денацификации" и "демилитаризации".
Напомним, по мнению советника Офиса президента Михаила Подоляка, освобождение Херсона вряд ли станет прямым поводом для начала переговоров Украины с Россией, но это прямой признак для разговора с позиции силы, в которой Киев может потребовать у оккупантов покинуть территорию Украины, что именно станет уже возможной причиной для возобновления переговорного процесса.