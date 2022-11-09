ISW: Иран хочет показать углубление сотрудничества с Москвой

В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Иран обнародованием информации о приезде секретаря Совета национальной безопасности России (Совбез РФ) Николая Патрушева пытается продемонстрировать усиление сотрудничества с Москвой, сообщает Украинская правда.

Иранское государственное информационное агентство Nour сообщило (без подтверждения от российской стороны), что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, для обсуждения потенциальной продажи иранских баллистических ракет России.

Агентство сообщило о приезде Патрушева в англоязычном твите, заявив, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пригласил Патрушева и отметил, что Патрушев также встретится с другими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками для обсуждения российско-иранского сотрудничества.

Эксперты предполагают, что речь идет о том, чтобы акцентировать для международной аудитории на усилении сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также неявно подчеркнуть, что российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне в Украине.

Кремль продолжает усилия по тайному приобретению боеприпасов для использования в Украине с целью смягчения последствий международных санкций и пополнения российских запасов боеприпасов, которые постоянно истощаются.

Силы группы "Вагнер" продолжают раздувать свои территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от марионеточных и обычных российских сил.

ISW напоминает, что "Вагнер" присвоил себе все заслуги за успехи россиян вокруг Бахмута, чтобы укрепить собственную репутацию любимой ударной силы Кремля, несмотря на то, что он не является единственной силой, развернутой в этом районе.

Институт также предполагает, что "Вагнер", вероятно, использует Белогоровку для достижения аналогичного эффекта.

Основные выводы института: