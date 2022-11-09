ISW: Иран хочет показать углубление сотрудничества с Москвой
В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Иран обнародованием информации о приезде секретаря Совета национальной безопасности России (Совбез РФ) Николая Патрушева пытается продемонстрировать усиление сотрудничества с Москвой, сообщает Украинская правда.
Иранское государственное информационное агентство Nour сообщило (без подтверждения от российской стороны), что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, для обсуждения потенциальной продажи иранских баллистических ракет России.
Агентство сообщило о приезде Патрушева в англоязычном твите, заявив, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пригласил Патрушева и отметил, что Патрушев также встретится с другими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками для обсуждения российско-иранского сотрудничества.
Эксперты предполагают, что речь идет о том, чтобы акцентировать для международной аудитории на усилении сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также неявно подчеркнуть, что российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне в Украине.
Кремль продолжает усилия по тайному приобретению боеприпасов для использования в Украине с целью смягчения последствий международных санкций и пополнения российских запасов боеприпасов, которые постоянно истощаются.
Силы группы "Вагнер" продолжают раздувать свои территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от марионеточных и обычных российских сил.
ISW напоминает, что "Вагнер" присвоил себе все заслуги за успехи россиян вокруг Бахмута, чтобы укрепить собственную репутацию любимой ударной силы Кремля, несмотря на то, что он не является единственной силой, развернутой в этом районе.
Институт также предполагает, что "Вагнер", вероятно, использует Белогоровку для достижения аналогичного эффекта.
Основные выводы института:
- Иранские источники сообщили - без подтверждения со стороны России - что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, для обсуждения потенциальной продажи иранских баллистических ракет России. Иран, вероятно, объявил о приезде Патрушева, чтобы подчеркнуть усиление сотрудничества между Москвой и Тегераном перед международной аудиторией, а также неявно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне в Украине.
- Силы группы "Вагнера" продолжают преувеличивать свои территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от марионеточных и обычных российских сил.
- Украинские силы, вероятно, достигли незначительных успехов к северо-западу от Сватового, Луганская область, а российские источники утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.
- Украинские власти пытались противодействовать попыткам российских властей усилить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).
- Непропорциональное финансовое распределение на российские силовые мероприятия продолжает ложиться в первую очередь на бюджеты регионов РФ, что вызывает негативную реакцию общественности.
- Финансовые и бюрократические проблемы продолжают препятствовать российским усилиям по пополнению бывших элитных подразделений, защищающих критические участки линии фронта, что потенциально угрожает целостности российской обороны на оккупированных частях Украины.
- Российские оккупационные власти в Херсонской области, возможно, пытаются вытеснить жителей из западной части области путем перекрытия коммуникаций на западном берегу Днепра.