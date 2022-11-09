Выборы в США: Предварительные результаты голосования

По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в Конгресс США республиканцы будут иметь больше мест в Палате представителей, чем демократы. Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Так, по состоянию на сейчас, в Сенате у представителей Республиканской партии 47 процентов, что на одно больше, чем у демократов (46).

Места в Палате представителей получили 192 республиканца и 167 демократов из общих 435.

Представители Республиканской партии забирают четыре места демократов в Палате представителей, что на одно меньше, чем требуется для обеспечения большинства, и таким образом для получения возможности блокировать повестку администрации президента Джо Байдена.

Впрочем, разрыв может увеличиться еще больше по мере подсчета голосов.

Данные экзитпола по следующим выборам президента

Согласно предварительным результатам национального экзитпола, проведенного Edison Research для CNN и других новостных сетей, более двух третей избирателей, проголосовавших за кандидатов в Палату представителей, не хотят, чтобы президент Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Что касается бывшего президента Дональда Трампа, то две трети независимых избирателей и более 9 из 10 избирателей-демократов относятся к нему неблагоприятно. Чуть более трех четвертей избирателей Республиканской партии придерживаются положительного мнения.

Независимые избиратели составляют около четверти электората, в то время как избиратели-демократы составляют примерно одну треть, а избиратели-республиканцы - чуть более одной трети электората.