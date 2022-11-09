Венгрия заблокировала пакет помощи Украине от ЕС на 18 млрд евро

Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году, сообщает Экономическая правда.

В начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что на этой неделе предложит существенный финансовый пакет от ЕС объемом до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, общим объемом до 18 миллиардов евро.

ЕС все еще должен утвердить оставшиеся 3 миллиарда евро из 9-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2022 год, обещанного в мае. Разногласия по структуре плана усложнили выплаты в течение последних месяцев.

Государства-члены не пришли к согласию относительно того, должна ли помощь предоставляться в виде грантов или льготных кредитов, как это было до сих пор. Столицы также столкнулись с вопросом относительно объема гарантий, которые они должны предоставить для заимствования денег на рынках.