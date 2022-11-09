Politico: Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ после подталкиваний США

Подталкивания администрации президента Байдена привели к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Владимира Путина.﻿ Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией, сообщает Украинская правда.

Издание подчеркивает, что в понедельник Зеленский указал на пять условий для переговоров, в том числе озвученные ранее. Среди них - восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и репарации. В отличие от прошлых заявлений, Зеленский не сказал о том, что Путин должен уйти с должности, прежде чем такие переговоры могут состояться.

Это изменение, по словам одного из источников, произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в частности после личного визита к Зеленскому советника по национальной безопасности Байдена Джейка Салливана.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, чиновники США не говорили Зеленскому и его помощникам непосредственно, чтобы они изменили свою позицию, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну. В администрации надеются, что это покажет миру, что именно Украина, а не Россия, хочет закончить войну.

"Это не означает, что им нужно сесть за стол переговоров сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны показать готовность решить конфликт, потому что никто не хочет, чтобы этот конфликт закончился, больше, чем Украина" , - отметил чиновник на условиях анонимности.

Совет национальной безопасности США отказался комментировать эту историю, но указал на высказывания Салливана, сделанные им в Киеве на прошлой неделе.

"Разговор, который нам необходимо провести с международным сообществом в поддержку Украины, заключается в том, каковы условия справедливого и прочного мира для Украины? ... Это то, к чему мы намерены стремиться, это то, что мы поддержим, и это то, чему, как мы верим, могут помочь наши коллективные усилия" , - сказал Салливан во время своего визита в Киев.

Салливан во время визита в Киев также заявил, что США считают неприемлемыми условия, на которых Кремль сейчас в принципе готов вести диалог, потому что все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины.

В то же время The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщало, что Белый дом в частном порядке якобы призывает Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.