Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили почти 800 российских солдат

По данным Генерального штаба﻿, потери России в войне против Украины достигли почти 78 тысяч военных, 1 483 БПЛ, 2 801 танк, 5 666 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 77 950 (+780) человек ликвидировано,

танков – 2 801 (+15) ед,

боевых бронированных машин – 5 666 (+12) ед,

артиллерийских систем – 1 802 (+11) ед,

РСЗО – 393 (+2) ед,

средств ПВО – 205 (+2) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 (+7) ед,

крылатых ракет – 399 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 227 (+11) ед,

специальной техники – 159 (+0) ед.

Данные уточняются.