Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили почти 800 российских солдат

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили почти 800 российских солдат
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба﻿, потери России в войне против Украины достигли почти 78 тысяч военных, 1 483 БПЛ, 2 801 танк, 5 666 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 77 950 (+780) человек ликвидировано,
  • танков – 2 801 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 666 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1 802 (+11) ед,
  • РСЗО – 393 (+2) ед,
  • средств ПВО – 205 (+2) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 (+7) ед,
  • крылатых ракет – 399 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 227 (+11) ед,
  • специальной техники – 159 (+0) ед.

Данные уточняются.

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