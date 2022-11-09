Укрнафта заявляет, что ее центральный офис заблокирован вооруженными людьми

ПАО "Укрнафта", которая 6 ноября была отчуждена государством, заявила о блокировании центрального офиса вооруженными людьми, работников не допускают к рабочим местам, сообщает Экономическая правда.

"Начиная с 20.00 08.11.2022 работу центрального офиса ПАО "Укрнафта" было заблокировано вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места" , - заявили в "Укрнафте".

Компания утверждает, что представители акционеров НАК "Нафтогаз" и Минобороны не предоставили документов о работе компании в новом формате или решения суда, санкционирующего проведение силовых действий.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", а группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, - около 42% акций.

Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили, что сотрудники СБУ осуществляют превентивные меры, "чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в государственную собственность в рабочем состоянии". Речь идет о Кременчугском НПЗ, который принадлежит "Укртатнафте", и также был отчужден в пользу государства в начале недели.

Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта") - крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В компании 43,05% акций принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", остальные поделены между Игорем Коломойским и Александром Ярославским.

Кроме того, напомнили в СБУ, сейчас вместе с Бюро экономической безопасности правоохранители проверяют информацию о возможных уклонениях менеджментом "Укрнафты" от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год. Также проверяется информация о возможных нарушениях для увеличения прибыли при изготовлении горючего.

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.