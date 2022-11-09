УП: Партнеры не склоняют Украину к переговорам с РФ

Высокопоставленные собеседники Украинской правды в дипломатических кругах и приближенные к Банковой уверяют, что иностранные партнеры не уговаривают украинскую власть к переговорам с Россией, сообщает Украинская правда.

"Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что "желательно посылать россиян не так категорично", чтобы европейцам было спокойнее жить" , - утверждает источник издания в действующей власти.

Кроме того, собеседники издания в дипломатических кругах отрицают, что западные партнеры давят на Украину и призывают садиться за стол переговоров с Россией.

"На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше" , - пояснил УП собеседник, вовлеченный в международные переговоры.

По данным УП, по состоянию на сейчас, не происходит никаких подготовительных работ относительно возможных переговоров с РФ.