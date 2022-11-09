Власть переформатирует Кабмин, оставив 14 министерств вместо 20

Сегодня президент Владимир Зеленский провел совещание, в котором оn и off-line приняли участие премьер-министр, вице-премьеры и несколько членов правительства. На совещании была согласована новая концепция построения Кабинета министров Украины, сообщает Зеркало недели.

ZN.UA

По данным издания, в новой структуре правительства будет, вероятнее всего, 14 министерств вместо нынешних 20, и она будет выглядеть так:

Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединили между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий;

Министерство культуры и информационной политики и добавит вопрос европейской и евроатлантической интеграции – в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики;

Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия – в Министерство экономического развития;

Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) – в Министерство цифровой трансформации;

Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики – в Министерство по делам ветеранов и социальной политики;

Министерство экологии – меняет название на Министерство экологии и природных ресурсов.

Без изменений остаются:

Министерство энергетики;

Министерство иностранных дел;

Министерство финансов;

Министерство юстиции;

Министерство внутренних дел;

Министерство обороны;

Министерство образования и науки;

Министерство здравоохранения.

Документом также предусмотрено сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ). В некоторых – более чем в два раза.

В центральных аппаратах министерств – с 9 200 до 2 800 сотрудников;

В территориальных органах министерств – с 17 тысяч до более чем 7 тысяч сотрудников;

В центральных аппаратах других ЦОИВ – с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;

В терорганах других ЦОИВ – с примерно 80 до более 40 тысяч сотрудников.

Кроме того, меняется структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься Центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.

Напомним, что правительство, в рамках своих конституционных полномочий, может самостоятельно определять свою структуру в рамках существующего бюджета