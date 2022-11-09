Власть переформатирует Кабмин, оставив 14 министерств вместо 20
Сегодня президент Владимир Зеленский провел совещание, в котором оn и off-line приняли участие премьер-министр, вице-премьеры и несколько членов правительства. На совещании была согласована новая концепция построения Кабинета министров Украины, сообщает Зеркало недели.
По данным издания, в новой структуре правительства будет, вероятнее всего, 14 министерств вместо нынешних 20, и она будет выглядеть так:
- Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединили между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий;
- Министерство культуры и информационной политики и добавит вопрос европейской и евроатлантической интеграции – в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики;
- Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия – в Министерство экономического развития;
- Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) – в Министерство цифровой трансформации;
- Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики – в Министерство по делам ветеранов и социальной политики;
- Министерство экологии – меняет название на Министерство экологии и природных ресурсов.
Без изменений остаются:
- Министерство энергетики;
- Министерство иностранных дел;
- Министерство финансов;
- Министерство юстиции;
- Министерство внутренних дел;
- Министерство обороны;
- Министерство образования и науки;
- Министерство здравоохранения.
Документом также предусмотрено сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ). В некоторых – более чем в два раза.
- В центральных аппаратах министерств – с 9 200 до 2 800 сотрудников;
- В территориальных органах министерств – с 17 тысяч до более чем 7 тысяч сотрудников;
- В центральных аппаратах других ЦОИВ – с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;
- В терорганах других ЦОИВ – с примерно 80 до более 40 тысяч сотрудников.
Кроме того, меняется структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься Центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.
Напомним, что правительство, в рамках своих конституционных полномочий, может самостоятельно определять свою структуру в рамках существующего бюджета