На правобережной Херсонщине начали массово подрывать мосты

По данным местных изданий﻿ и российских СМИ, сразу несколько мостов на оккурированном правом берегу Херсонской области разрушены в результате подрывов.

Херсонское издание "Мост" указывает, что точно известно о подрыве Дарьевского, Тягинского и Нововасильевского мостов в тылу российских войск. Информацию о подрыве массово публикуют пророссийские телеграмм каналы. Они же опубликовали фото уничтоженных мостов. Мосты якобы взорваны "для затруднения продвижения ВСУ".

Также сообщается о подрыве мостов у населённых пунктов Снегирёвка, Новокаиры, Львово, Милове и ряде других.

Дарьевский мост - это мост через реку Ингулец, который расположен на автодороге Е58 возле одноименного села Херсонского района.

Мост соединяет между собой Херсонский и Бериславский районы. Следующий мост через Ингулец с нормальной пропускной способностью находится на Днепропетровщине.