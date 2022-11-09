Германия передала Украине бронемашины Dingo и ракеты для Iris-T

Германия сообщила о передаче Украине новой партии военной помощи. Среди оправленной для ВСУ техники — 30 бронемашин Dingo и ракеты для системы ПВО Iris-T, сообщает Новое время.

Список переданного оружия опубликован на сайте немецкого правительства.

Германия уже отправила Киеву:

30 бронемашин Dingo;

ракеты для Iris-T SLM;

4 датчика и глушителя против дронов (ранее были переданы 14 единиц);

18 разведывательных дронов;

5 тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh;

грузоподъемник (ранее были переданы 2 единицы).

Также сообщается, что в будущем Германия дополнительно отправит Украине:

ракеты для Iris-T SLM;

42 бронемашины разминирования;

4 мобильные и защищенные системы разминирования;

3 мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования;

5 мобильных разведывательных комплексов.

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее.

До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.