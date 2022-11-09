В МИД РФ снова заявили, что готовы к переговорам с Украиной
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной, сообщает Новое время.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости в Telegram.
"Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной - разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", - сказала она.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.
Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».
Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.
7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:
- восстановление территориальной целостности;
- уважение Устава ООН;
- возмещение всех убытков, причиненных войной;
- наказание каждого военного преступника;
- гарантии, что вторжение не повторится.