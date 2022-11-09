Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной, сообщает Новое время.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости в Telegram.

"Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной - разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент" , - сказала она.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры: