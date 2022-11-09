Россия выводит оккупационные войска из Херсона

Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило прокремлевское издание "РИА Новости"

"Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу...

Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск...

Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра".

Сообщается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону оккупантов по рубежу реки Днепр: "Приступайте к отводу войск".

Суровикин также заявил якобы Украина в боях на Херсонщине потеряла 9,5 тыс. бойцов, а Россия - в 7-8 раз меньше.