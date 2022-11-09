Bloomberg: Путин не будет участвовать в саммите лидеров G20

Российский диктатор Владимир Путин не будет участвовать в саммите лидеров G20 на следующей неделе, чтобы избежать потенциальной напряженности из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечено, что решение пропустить саммит позволит Путину избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, назвавшего российского президента «военным преступником».

Кроме того, европейские лидеры могут избегать главу Кремля, если он решит приехать.

Один из источников издания сообщает, что Россия отправит на саммит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.