Столтенберг посетил центр программы подготовки бойцов ВСУ в Британии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил центр программы подготовки военных Вооруженных сил Украины в Британии и заявил, что поражен навыками украинских солдат, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница Североатлантического альянса.

"Я поражен тем, что видел. Я видел навыки, самоотверженность украинских солдат, которые здесь проходят обучение, и меня вдохновляет то, как много они учатся, как много они могут достичь всего за несколько недель, и я уверен, что это будет иметь значение на поле боя в Украине" , - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО выразил благодарность Британии, Канаде, Литве и другим странам, участвующим в этих учениях, чтобы поддержать Украину в ее защите. По его словам, союзники и партнеры НАТО поддерживают Украину на беспрецедентном уровне, но Великобритания была ведущей страной в этих усилиях в течение многих месяцев.