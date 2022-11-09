Роспропаганда показала фото бронированного авто Стремоусова после ДТП

Российские пропагандисты заявили, что ДТП, в котором погиб один из лидеров оккупационных властей Херсона Кирилл Стремоусов, спровоцировал водитель грузовика, а также показали фотографии – якобы с места этой аварии, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По данным российского провластного ресурса, виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр.

По словам источника РИА Новости, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Корреспондент пропагандистского издания передает, что внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.