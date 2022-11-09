Источники: ВСУ освободили еще два села в Херсонской области

Украинские защитники освободили села Правдино и Калиновское в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в разведке подразделений ВСУ, работающих на юге.

Источники УП подтвердили, что бойцы Вооруженных сил Украины зашли в Правдино. Россияне покинули его в ночь с 8 на 9 ноября. До этого там шли тяжелые бои.

Калиновское ВСУ освободили в среду днем.

Официально информации о новых освобожденных населенных пунктах еще нет, однако видео с украинскими военными из Правдиного и Калиновского публикуют украинские Telegram-каналы.