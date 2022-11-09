В Воздушных силах оценили возможность "ковровых бомбардировок" Украины

Российская авиация не сможет осуществлять в Украине "ковровые бомбардировки", как она это делала в Сирии, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Прежде всего (на вооружении Украины есть — ред.) средства ПВО, которые позволяют не подпускать их (самолеты) для атак бомбами свободного падения. Теперь Воздушные силы немного на другом уровне. Мы получаем западное вооружение, постепенно усиливаем советское ППО современными системами. Поэтому в украинском небе им (российским самолетам – ред.) не будет покоя" , — пояснил он.

По словам Игната, Сирию бомбили авиационными снарядами по 200-500 кг, которые сбрасывали с самолетов. Такие же сбрасывались на Изюм и Мариуполь, в районе которых не было систем ПВО.

"И они (самолеты) поднимались довольно высоко, где переносные зенитные ракетные комплексы не могли их достать" , – отметил спикер Воздушных сил.

Отметим, ранее западные эксперты заявляли, что иностранные союзники Украины должны увеличить объемы поставок ПВО, поскольку Россия может прибегнуть к "ковровым бомбардировкам", как это было в Сирии.