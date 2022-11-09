Путин наградил херсонского коллаборанта Стремоусова посмертно

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил одного из лидеров оккупационных властей Херсонской области Кирилла Стремоусова "орденом Мужества", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ Путина на сайте Кремля.

9 ноября после сообщений российских СМИ о смерти Стремоусова в ДТП Путин подписал указ о награждении этого сторонника "русского мира" орденом Мужества.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя главы Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)".

9 ноября российские СМИ сообщили, что Кирилл Стремоусов умер в результате ДТП. Виновником аварии якобы был водитель грузовика, бронированный автомобиль коллаборанта разлетелся при ударе.

Ранее Путин посмертно дал звание Героя России клирику Московской епархии Михаила Васильеву, который умер на войне в Украине 6 ноября. Этот российский священник при жизни заявлял, что, если бы женщины в России больше рожали, им было бы проще отправлять сыновей воевать.