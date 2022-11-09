Укрэнерго: плановые отключения 10 ноября вводят по всей Украине

В четверг, 10 ноября, плановые отключения электроэнергии будут по всей Украине, аварийные ограничения пока не вводят, сообщает Новое время.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в Telegram-канале в среду, 9 ноября.

Самый большой объем ограничений планируется ввести в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Плановые ограничения будут действовать:

с 06:00 до 24:00 — в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях;

с 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 — в остальных областях Украины.

В Укрэнерго напомнили, что графики отключений в конкретном районе должно публиковать местное облэнерго.

Компания призвала украинцев потреблять электроэнергию экономно и в течение дня не включать в сеть несколько мощных электроприборов одновременно. В первую очередь это касается пиковых часов с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Там напомнили, что экономное потребление электроэнергии помогает снизить нагрузку на сети и проводить меньше отключений.

Ранее глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением — в центральном и северном регионах Украины. В течение нескольких дней она может улучшиться, если не будет новых ударов по инфраструктуре со стороны РФ.

Президент Владимир Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.