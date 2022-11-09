Зеленский прокомментировл отступление россиян из Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее видеообращение Владимира Зеленского к украинцам 9 ноября.

"Сейчас в Донецкой области наибольшее противостояние… Стоим, ничего не сдаем… Юг – понемногу двигаемся, укрепляем позиции шаг за шагом.

В информационном пространстве сегодня очень много радости – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны.

Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. Будь то на юге, будь то на востоке, будь то где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно.

Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это отвоевываем".

Президент подчеркнул, что каждый шаг по деоккупации вызывает сопротивление врага, а это приводит к потере жизней украинских бойцов, поэтому ВСУ движутся "очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска" для освобождения всей украинской земли с наименьшими потерями.

"Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других наших городов. Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, тех, которые еще планируем" , – подчеркнул президент.

По его словам, об этом говорилось утром на Ставке верховного главнокомандующего.