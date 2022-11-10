ISW: Битва за Херсон не окончена, но армия РФ вступила в новую фазу

Приоритетом для российских войск на Херсонском направлении сейчас является организованный вывод своих сил через Днепр и задержка ВСУ, а не попытки полностью остановить украинское контрнаступление, считают в Институте изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

"Украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа - скоординированная кампания по перехвату, направленная на то, чтобы заставить российские войска отступить через Днепр без необходимости крупных наземных наступательных операций со стороны Украины, - вероятно, увенчалась успехом" , - говорится в сводке ISW.

В течение предыдущих месяцев, украинские войска проводили целенаправленную и хорошо выполненную кампанию по нанесению ударов по местам сосредоточения российских войск, военным объектам и узлам логистики по всей Херсонской области, чтобы сделать дальнейшее удержание российских позиций на западном берегу невозможным без необходимости проведения масштабных и дорогостоящих наземных маневров для освобождения территории.

Сообщается, что украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа - скоординированная кампания по перехвату, направленная на то, чтобы заставить российские войска отступить через Днепр без необходимости крупных наземных наступательных операций со стороны Украины, - вероятно, увенчалась успехом.

При этом российские источники отметили, что вывод войск является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили российской группировке на западном берегу ее основных артерий снабжения, что постепенно уменьшило их общую силу и возможности.

Аналитики отмечают, что российское отступление вряд ли является ловушкой, имеющей целью заманить украинские войска в недешевые бои под Херсоном, как предполагают некоторые украинские и западные источники.

Аналитики наблюдали много признаков того, что российские войска, военные и экономические активы, а также оккупационные элементы неуклонно отходят с западного берега Днепра, а российские официальные лица ожидают и готовятся к отходу способом, несовместимым с кампанией по обману и заманиванию в ловушку украинских войск.