WSJ: США отказались предоставить Украине беспилотники Gray Eagle

США не предоставит Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, поскольку в администрации президента Джо Байдена считают, что это может привести к эскалации конфликта.﻿ Об этом, ссылаясь на "The Wall Street Journal", пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Издание отмечает, что члены Конгресса от обеих партий призвали администрацию передать Украине средневысотные вооруженные беспилотники, которые могут летать более 24 часов, в том числе, и Gray Eagle MQ-1C. Однако, как отмечают источники, осведомленные о ситуации, такое решение не было принято.

"Это лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Gray Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России" , - отмечает издание.

Представитель компании General Atomics, которая производит "Серый орел", подтвердил, что компания была проинформирована о решении, но отказался комментировать детали. Представители Пентагона не смогли немедленно прокомментировать ситуацию.

Члены Конгресса от обеих партий подталкивали администрацию к предоставлению Украине средневысотных вооруженных беспилотников, которые могут летать более 24 часов. В сентябрьском письме 17 законодателей призвали администрацию ускорить процесс рассмотрения вопроса о предоставлении "Gray Eagle MQ-1C".

Отказ предоставить Украине вооруженные беспилотники затрудняет для ее солдат защиту гражданского населения и инфраструктуры, которые Россия атаковала на протяжении всей войны, говорят правозащитники.

Напомним, Джо Байден заявил, что администрация США выполняет далеко не все просьбы Украины и отказалась создавать бесполетную зону.