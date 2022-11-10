В Пентагоне заговорили об "окне возможностей" для переговоров Украины с РФ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время произнесения речи в Экономическом клубе Нью-Йорка выступил за "окно возможностей" для начала переговорного процесса между Украиной и РФ, сообщает Украинская правда.

"Когда есть возможность провести переговоры, когда мир может быть достигнут, воспользуйтесь ею. Ловите момент" , - заявил генерал.

По его словам, "окно возможностей" может появиться, если линия фронта стабилизируется в течение зимы.

Он напомнил об огромных потерях россиян - более 100 000 военных ранеными и убитыми. Но, говорит он и у Украины не меньше.

Он также сказал, что во время войны уже убито 40 000 мирных жителей Украины, а также беженцами стали от 15 до 30 миллионов человек.

При этом генерал уточнил, что независимо от того, состоятся ли переговоры, США продолжат оказывать Украине военную помощь, "даже если полная военная победа ни одной из сторон выглядит все менее и менее вероятной".