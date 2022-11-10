Байден: Стоит обратить внимание на связи Маска с другими странами

Президент США Джо Байден считает, что связи Илона Маска с другими странами "стоят того, чтобы к ним присмотреться".﻿ Об этом, по информации Bloomberg, он заявил на пресс-конференции в Белом доме в среду, сообщает Экономическая правда.

"Я думаю, что сотрудничество Илона Маска и технические отношения с другими странами заслуживают внимания. Независимо от того, делает ли он что-то неуместное - я не намекаю на это. Я считаю, что стоит к ним [связям] присмотреться. Но это все, что я скажу" , - заявил президент США.

В прошлом месяце, по данным собеседников агентства, администрация Байдена обсуждала, должны ли США проверять отдельные предприятия Маска с точки зрения национальной безопасности, в частности - его покупку Twitter и спутниковую сеть Starlink компании SpaceX.

Одним из элементов сделки по покупке Twitter Inc. стоимостью 44 млрд долл было присутствие иностранных инвесторов в консорциуме Маска. В группу входят принц Саудовской Аравии Альвалид бин Талал, криптобиржа Binance, основанная и управляемая выходцем из Китая, и суверенный фонд Катара.

Кроме того, автопроизводитель Маска Tesla получает около 25% своих доходов из Китая.