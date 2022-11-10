Пентагон: Потери России в Украине значительно превысили 100 тыс солдат
Потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными, сообщил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли. По словам генерала, украинские вооруженные силы, «вероятно», понесли такие же потери, сообщает Новое время.
"Вы видите более 100 тысяч российских солдат убитыми и ранеными. То же самое, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий", — сказал Милли.
Милли, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, назвал вторжение России в Украину "огромной стратегической ошибкой", за которую страна будет расплачиваться "годы, годы и годы".
По его словам, война, начавшаяся в конце февраля, привела к огромному количеству человеческих страданий, включая 15-30 миллионов беженцев и около 40 000 невинно убитых украинских граждан.
При этом не понятно, говорит ли Милли о мирных или только военных потерях. Reuters отмечает, что оценки генерала относительно смерти гражданских не могут быть независимо подтверждены, ведь в оккупированном Мариуполе, по оценкам украинских властей, могли погибнуть около 80 тысяч человек.
Милли также сказал, что США наблюдают первые признаки того, что Россия действительно выводит войска из Херсона, как она и заявляла.
Но он сказал, что вывод 20 000-30 000 военнослужащих с западного берега Днепра может занять несколько дней или даже недель.
"Я полагаю, что они делают это для того, чтобы сохранить свои силы, восстановить оборонительные линии к югу от реки, но это еще предстоит увидеть. На данный момент первые признаки того, что они делают то, о чем говорят, и мы видим эти первые признаки", - сказал генерал.