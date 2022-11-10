Пентагон: Потери России в Украине значительно превысили 100 тыс солдат

Потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными, сообщил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.﻿ По словам генерала, украинские вооруженные силы, «вероятно», понесли такие же потери, сообщает Новое время.

"Вы видите более 100 тысяч российских солдат убитыми и ранеными. То же самое, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий" , — сказал Милли.

Милли, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, назвал вторжение России в Украину "огромной стратегической ошибкой", за которую страна будет расплачиваться "годы, годы и годы".

По его словам, война, начавшаяся в конце февраля, привела к огромному количеству человеческих страданий, включая 15-30 миллионов беженцев и около 40 000 невинно убитых украинских граждан.

При этом не понятно, говорит ли Милли о мирных или только военных потерях. Reuters отмечает, что оценки генерала относительно смерти гражданских не могут быть независимо подтверждены, ведь в оккупированном Мариуполе, по оценкам украинских властей, могли погибнуть около 80 тысяч человек.

Милли также сказал, что США наблюдают первые признаки того, что Россия действительно выводит войска из Херсона, как она и заявляла.

Но он сказал, что вывод 20 000-30 000 военнослужащих с западного берега Днепра может занять несколько дней или даже недель.