Генштаб: Вероятный выход врага из Херсона – результат действий ВСУ

Генеральный штаб ВСУ не опровергает и не подтверждает вывод российских оккупационных войск из Херсона: наступление ВСУ продолжается.﻿﻿ Заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 10 ноября, сообщает Украинская правда.

"Так же как враг выходил из Киева, Харьковщины, оставлял остров Змеиный, вероятный выход из Херсона - это результат наших активных действий.

Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству.

Но в настоящее время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официального сообщения Генерального штаба по ведению боевых действий ВСУ" , - сообщил Громов.

Днем 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.