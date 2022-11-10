Генштаб: За сутки ВСУ уничтожили 740 российских солдат

Генштаб: За сутки ВСУ уничтожили 740 российских солдат
Фото: wikimedia.org

Согласно данным Генштаба ВСУ, потери российской оккупационной армии за сутки 9 ноября составили около 740 человек личного состава.

Отмечается, что наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 78690 (+740) человек ликвидировано,
  • танков - 2804 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5682 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 1805 (+3) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средств ПВО - 205 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1499 (+16),
  • крылатых ракет - 399 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,
  • специальной техники - 159 (+0).

Данные постоянно уточняются, отмечают в Генштабе.

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