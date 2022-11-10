Генштаб: За сутки ВСУ уничтожили 740 российских солдат
Согласно данным Генштаба ВСУ, потери российской оккупационной армии за сутки 9 ноября составили около 740 человек личного состава.
Отмечается, что наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 78690 (+740) человек ликвидировано,
- танков - 2804 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5682 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 1805 (+3) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средств ПВО - 205 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1499 (+16),
- крылатых ракет - 399 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,
- специальной техники - 159 (+0).
Данные постоянно уточняются, отмечают в Генштабе.