ВСУ освободили Снигиревку на Николаевщине

Украинская армия взяла под контроль город Снигиревку Николаевской области.

Украинские бойцы 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ записали видео из Снигиревки 10 ноября.

"10 ноября 2022 года был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131-го отдельного разведывательного батальона" , - говорит один из военных на видео.

Бойцам аплодируют десятки местных жителей.

Напомним, как ранее объясняли эксперты, освобождение Снигиревки является важным для наших военных. Ведь выход на этот плацдарм открывает ВСУ движение в сторону Херсона.

Отметим, что само по себе расстояние между Снигиревкой и Херсоном составляет около 50 км, а путями - 54 км.

Несмотря на это, Снигиревка остается стратегически важным населенным пунктом на пути в Херсон.